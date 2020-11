PSG : Paris tire Mbappé vers le bas, Sébastien Tarrago est cash

Dans : PSG.

Muet face à Leipzig mardi soir, Kylian Mbappé traverse une incroyable traversée du désert en Ligue des Champions avec le PSG.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a plus marqué le moindre but sur la scène européenne depuis 8 matchs. Une éternité pour celui qui empilait les buts en Ligue des Champions, notamment lorsqu’il portait les couleurs de l’AS Monaco. C’est à se demander si l’international français de seulement 21 ans régresse, tant ses prestations en Ligue des Champions inquiètent. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Sébastien Tarrago a estimé qu’il était impossible de dire que Kylian Mbappé était en phase de régression. En revanche, il est clair pour le journaliste que le PSG ne tire pas véritablement l’avant-centre des Bleus vers le haut. Explications…

« Mbappé ne régresse pas mais au PSG, il ne joue pas toujours au même poste alors qu’à Monaco, le schéma de jeu était très clair et ne changeait jamais. Il était dans une équipe qui n’était pas forcément attendue et qui pouvait jouer le contre à merveille avec des bons passeurs et un duo redoutable qu’il formait avec Falcao. C’était extraordinaire ce qu’il faisait, mais dans une situation favorable avec une équipe ayant une identité de jeu très forte. A Paris, tu ne sais jamais comment ils jouent donc je pense que les joueurs non plus. Un coup il joue à gauche, un coup il joue dans l’axe, à droite… C’est un garçon qui a du talent mais on va devoir le surveiller tout le temps car il a un rapport au jeu et à la trace qu’il veut laisser qui parfois, le dévie du bon chemin. Mais quand il retrouve le bon chemin, il est extraordinaire » a jugé Sébastien Tarrago, pour qui Kylian Mbappé n’est pas utilisé à bon escient au Paris Saint-Germain. Une nouvelle attaque indirecte à l’encontre d’un Thomas Tuchel sur le gril comme jamais ce mercredi.