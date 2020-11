PSG : Neymar, la clé du Qatar pour garder Mbappé ?

Dans : PSG.

Dans les mois à venir, le Paris Saint-Germain espère boucler les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé.

Les deux hommes seront en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. Afin d’éviter un départ à moindre coût dans sept mois ou pire, un départ libre dans un an et demi, il est crucial pour le Paris Saint-Germain de prolonger ses deux stars. Les négociations avancent dans le bon sens au sujet de Neymar. En revanche, la situation de Kylian Mbappé incite à la prudence, voire même à l’inquiétude. Car l’attaquant de l’Equipe de France ne veut pas se précipiter, et souhaite attendre plusieurs semaines avant de prendre une décision. Interrogé à ce sujet dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », Pierre Ménès a estimé que la prolongation de Neymar pourrait être capitale afin de convaincre Kylian Mbappé d’en faire de même.

« La priorité, c’est à celui qui dit oui le premier. Donc je pense que ce sera Neymar. La prolongation de Neymar peut avoir une influence dans l’envie de Mbappé de rester. Si Mbappé veut partir l’année prochaine même s’il ne reste qu’un an de contrat, il y en aura pour 150 millions. Qui est capable de mettre cette somme avec le salaire qui va avec ? La réponse est personne (…). Maintenant, est-ce que conserver Neymar et Mbappé et avoir le reste de l’équipe bancale, comme c’est le cas cette année, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais contrairement aux rumeurs persistantes, je ne suis pas dirigeant au PSG » a indiqué le consultant vedette du Canal Football Club, bien conscient que Kylian Mbappé veut une équipe compétitive à Paris afin d’y prolonger l’aventure. La prolongation de Neymar serait de toute évidence un signal très positif envoyé à l’international tricolore…