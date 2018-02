PSG : Paris se moque de ses jeunes témoigne un Parisien

Dans : PSG, Ligue 1.

Passé professionnel en juin 2016, Yohan Demoncy n’a jamais eu sa chance sous les ordres d’Unai Emery au Paris Saint-Germain.

Cet hiver, le milieu de 21 ans était donc ravi de quitter son club formateur, un moment très attendu. « Oui, depuis longtemps. J'avais fait mon temps. Avec le PSG, la situation devenait compliquée. Ils ne m'ont pas facilité la tâche, a confié le joueur prêté à Orléans interrogé par Top Mercato. Cela a pu se faire cet hiver. Tant mieux, c'est ce que je voulais depuis un moment. C'est important pour lancer ma carrière. »

Avant de partir, Demoncy a signé une prolongation à Paris jusqu’en 2020. Mais le jeune Parisien n’est pas dupe et n’y voit pas une marque de confiance. « Je ne crois pas. Le PSG a de grands joueurs et investit beaucoup d'argent pour recruter, a-t-il souligné. C'est plus important pour eux que de faire confiance aux jeunes du centre de formation. » Du coup, ses performances en Ligue 2 ont peu de chances de lui garantir un avenir au PSG.

Demoncy veut percer « au PSG ou ailleurs »

« Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé de mon futur temps de jeu. On verra. C'est à moi de disputer une bonne demi-saison avec Orléans. Ma priorité, c'est de faire une carrière professionnelle. Au PSG ou ailleurs, peu importe, a envisagé le natif de Gonesse. Je veux simplement jouer. Pourquoi pas être de nouveau prêté cet été ? » Comme d’autres jeunes, Demoncy ne comprend pas trop la politique parisienne.