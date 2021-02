PSG : Paris respire, le vrai prix de Kean tombe

Dans : PSG.

De nouveau buteur face à Dijon samedi après-midi, Moise Kean réalise une saison pleine sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Prêté avec option d’achat par Everton, le buteur italien de 20 ans est l’une des grandes satisfactions de la saison pour le PSG. Polyvalent, efficace et irréprochable dans son état d’esprit, Moise Kean a conquis tout le monde, des joueurs du Paris Saint-Germain aux dirigeants sans oublier les supporters. Mais alors que Moise Kean enchaîne les bonnes prestations, la crainte de Leonardo est de voir Everton beaucoup trop gourmand à l’issue de la saison pour envisager un transfert sec et définitif de l’ancien attaquant de la Juventus Turin. A l’étranger, certains médias se sont totalement enflammés, avançant par exemple un prix supérieur à 50 ME pour Moise Kean au mercato estival.

Reste que selon le scout d’un grand club européen interrogé par L’Equipe, l’attaquant du PSG est actuellement valorisé à « 30 ME, pas plus ». Un autre acteur du marché des transferts avance un argument supplémentaire qui risque de jouer en faveur du Paris Saint-Germain, « la légère baisse générale ». Il estime Moise Kean à 25 ME et ajoute que « si Paris l’achète 20 ME, c’est une bonne affaire. N'oublions pas qu'ils avaient acheté Jesé 20 ME au Real Madrid alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat ». L’argument est imparable quand on constate la différence de rendement entre l’ancien attaquant du Real Madrid, qualifié par de nombreux spécialistes comme le pire flop de l’ère QSI, et Moise Kean. Reste maintenant à voir jusqu’à quel prix le Paris Saint-Germain est prêt à monter pour l’international italien lors du prochain mercato d’été.