PSG : Leonardo tente un coup de maître avec Moise Kean

Arrivé en suscitant bien des doutes au PSG, Moise Kean fait honneur à son rang. Au point que Leonardo souhaite conserver l'attaquant italien dans l'effectif de Mauricio Pochettino.

C’est la bonne surprise du dernier marché estival des transferts côté Paris Saint-Germain, Moise Kean, débarqué dans le money time en provenance d’Everton, a donné satisfaction à Thomas Tuchel, et désormais à Mauricio Pochettino. Que ce soit en Ligue 1, ou en Ligue des champions, le jeune attaquant italien du PSG a répondu présent lorsque l’on a fait appel à lui. Reste que si le club anglais a accepté de prêter Moise Kean au club de la capitale cette saison, ce dernier rejoindra l’effectif de Carlo Ancelotti pour le prochain exercice. Enfin, rien n’est clairement établi à cet instant du championnat, car Everton est prêt à céder le joueur transalpin. Cependant, avec 14 buts à son actif, toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de la Juventus voit sa valeur grimper encore et toujours, au point que l'on évoque désormais un montant de 60ME pour s’attacher ses services.

Moise Kean, 60ME ou un prêt au PSG ?

Et si Leonardo a réussi à convaincre le board d’Everton de lui prêter Moise Kean pour la saison 2020-2021, aucune option d’achat n’a été contractuellement prévue. Cependant, ESPN affirme ce samedi que le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait actuellement en train de discuter afin d’obtenir un nouveau prêt de l’attaquant de 20 ans, mais avec cette fois une option d’achat obligatoire, afin que les Toffees s’y retrouvent tout de même un peu. Rien n'est encore fait, mais du côté du PSG on est confiant, d'autant plus que Kean est lui très intéressé de prolonger son séjour à Paris. Au fil de semaines, les deux clubs devraient affiner les discussions, preuve qu'une solution est envisageable.