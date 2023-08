PSG ‍: Paris refuse une offre à 45 ME

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En difficulté ces derniers mois sous le maillot de Paris, Marquinhos a reçu une énorme offre de la part d’un club d’Arabie Saoudite mais le PSG a dit non à un transfert de 45 millions d’euros.

Histoire de repartir de l’avant après une saison compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, le club de la capitale française a choisi d’être le grand animateur du marché des transferts. Après avoir déjà déboursé plus de 150 millions d’euros pour recruter Ugarte, Lucas Hernández, Kang-in Lee ou Skriniar, le PSG va encore casser sa tirelire pour renforcer son attaque avec Ousmane Dembélé (Barça) et Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne), mais aussi peut-être Randal Kolo Muani (Francfort) ou Bradley Barcola (OL). Autant dire que Paris va sortir plusieurs dizaines de millions pour boucler son mercato. Et à un moment donné, pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l’UEFA, le PSG va devoir vendre quelques joueurs pour équilibrer un peu la balance.

Paris dit non à l’Arabie Saoudite pour Marquinhos

🚨 Marquinhos n’ira pas en Arabie saoudite ! 🇸🇦



Le PSG ne souhaite pas se séparer de son capitaine. ❌



(@RMCsport) pic.twitter.com/4UXjUZjSXK — Lives Foot (@LivesFoot) July 29, 2023

Après avoir empoché plus de 30 ME sur les ventes d’Icardi, Bitshiabu ou Dina Ebimbe, Paris compte sur les transferts de Kylian Mbappé, toujours décidé à rejoindre le Real Madrid libre en 2024, et de Marco Verratti, pisté par l’Arabie Saoudite. Mais c’est avec un autre joueur que le PSG aurait pu encaisser un très gros chèque cet été. En effet, selon les informations de Rudy Galleti, la direction qatarie a effectivement dit non à 45 ME pour Marquinhos. Désireux de renforcer sa défense, Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, a donc vu sa proposition de transfert avortée. Tout simplement parce que le défenseur central brésilien fait toujours partie des plans du PSG pour la saison prochaine. Luis Enrique compte bien s’appuyer sur le capitaine des dernières années pour former une charnière centrale de poids avec Milan Skriniar. Arrivé en provenance de la Roma en 2013, Marqui sera donc l’une des principales têtes d’affiche du PSG lors de l’exercice 2023-2024 avec Neymar et peut-être Mbappé.