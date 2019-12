PSG : Paris redoute une boucherie contre le Borussia

Dans : PSG.

Lundi midi, le Paris Saint-Germain a hérité du Borussia Dortmund lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions. Une affiche qui promet beaucoup de spectacle…

Et pour cause, ce sont deux équipes aux styles très offensifs qui vont s’affronter le 18 février puis le 11 mars. Aux yeux des observateurs, ce tirage au sort est plutôt favorable au Paris Saint-Germain, qui aurait pu se frotter a des équipes moins joueuses et plus tactiques comme l’Atlético de Madrid ou Tottenham. Néanmoins, la recrue estivale Ander Herrera se méfie de la formation de Lucien Favre, comme il l’a indiqué sur BeIN Sports.

« Je parlais du Borussia Dortmund ce matin avec Marco Verratti, on pense la même chose : on peut gagner 4-0 mais on peut perdre 4-0 aussi ! Je me rappelle d'un de leurs matchs contre le Real Madrid il y a trois, quatre ou cinq ans. C'est un truc de malade ! Tout le monde attaque, il y a beaucoup d'occasions. Ils concèdent beaucoup de buts mais ils peuvent aussi en marquer beaucoup » a prévenu l’ancien milieu de terrain de Manchester United, qui a bien trop d’expérience du haut de ses 30 ans pour sous-estimer un adversaire comme le Borussia Dortmund, club à l’expérience bien supérieure à celle du Paris Saint-Germain dans cette compétition. Le club de la capitale est favori, mais il a donc tout intérêt à ne pas prendre son adversaire de haut. Sans quoi il pourrait bien avoir une mauvaise surprise…