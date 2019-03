PSG : Paris prend une décision de dernière minute pour éviter des incidents

Dans : PSG, Ligue 1.

A 48 heures d'un déplacement à Dijon désormais presque anecdotique pour eux, mais pas pour le DFCO, les joueurs du Paris Saint-Germain doivent reprendre ce dimanche le chemin de l'entraînement. Alors que des tags injurieux sont apparus en fin de semaine autour du Camp des Loges, et que des menaces sur les réseaux sociaux pouvaient faire craindre de gros incidents lors de l'arrivée des joueurs au centre d'entraînement, le PSG a finalement décidé que cette reprise, après trois jours de repos, se fera au Parc des Princes.

Suite au désastre de mercredi en Ligue des champions, du côté du Paris SG on veut faire retomber la colère, alors même que le Collectif Ultras Paris n'a pas encore annoncé s'il ferait le déplacement à Dijon. La vidéo de Presnel Kimpembe, qui se voulait apaisante, semble avoir remis de l'huile sur le feu, les supporters parisiens étant outrés d'entendre que les footballeurs du PSG avaient pris cette rencontre par-dessus la jambe. Quoi qu'il en soit, ce dimanche, c'est sur la pelouse du Parc des Princes, et au calme, que Gianluigi Buffon et ses coéquipiers vont reprendre le boulot.