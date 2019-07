PSG : Paris peut pleurer, Michel Platini voit Rabiot cartonner

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Chaque supporter parisien peut se faire son avis sur la question, mais Adrien Rabiot restera tout de même un gros regret pour le Paris Saint-Germain.

Financièrement, le PSG n’a rien pu retirer de son joueur. Sportivement, il n’a pas pu rendre service pendant la moitié de la saison en raison de sa guerre interne avec Antero Henrique. Et sur le plan de l’image, il laisse filer l’un de ses talents formés au club vers la Juventus, candidat pour la victoire finale à la Ligue des Champions. Car même si son attitude à Paris n’a pas toujours été irréprochable, c’est un renfort de talent que le club turinois récupère, ce qu’a tenu à souligner Michel Platini, ancien président de l’UEFA et bien évidemment légende de la Vieille Dame.

« Rabiot est bien plus qu’un bon joueur. Il n’est pas Messi, mais il a de la qualité, il joue dans tous les domaines. C’est un numéro 8 à l’ancienne, un mezzala, pas un créatif. Il ne s’ennuie pas à rester devant la défense et il va toujours de l’avant pour chercher le but. Dommage pour le PSG », a souligné dans la Gazzetta dello Sport qui voit de toute évidence Adrien Rabiot cartonner à la Juventus.