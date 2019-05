PSG : Paris peut l'oublier, Varane reste au Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Un temps associé au Paris Saint-Germain en vue du mercato, Raphaël Varane va poursuivre sa carrière au Real Madrid.

L’international tricolore s’est posé des questions, il a pesé le pour et le contre, et malgré son envie de relever un nouveau challenge, il a décidé de continuer avec le Real Madrid. En effet, L’Equipe affirme que le choix de Raphaël Varane est ferme et définitif. « Cette décision est le fruit d'un dialogue nourri avec ses dirigeants mais aussi avec Zinédine Zidane. L'entraîneur français, à l'origine de l'arrivée de Varane au Real en 2011, a répété à l'envi, ces dernières semaines en conférence de presse, sa volonté de conserver son champion du monde » explique le média, pour qui le PSG est bien venu aux renseignements.

« Plusieurs clubs dont Manchester United, fan du joueur depuis près de dix ans, s'étaient rapprochés de son entourage afin de déterminer avec davantage de précision la volonté du joueur. Indirectement, le PSG, via son directeur sportif Antero Henrique, avait pris des renseignements. Le dossier va s'arrêter là. Au moins pour cet été. Car depuis plusieurs jours, dans l'esprit de Varane, c'est désormais clair : il jouera la saison prochaine au Real Madrid ». Si le PSG recherche un défenseur central en vue de la saison prochaine, il faudra donc se tourner vers d’autres profils. Car pour Raphaël Varane, c’est définitivement mort. Il reste au Real Madrid une saison supplémentaire.