PSG : Paris négocie le départ de Draxler en Espagne !

Loin d’être un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain cette saison, Julian Draxler pourrait bien faire ses valises durant le mercato hivernal.

Et pour cause, l’international allemand se doit de retrouver un temps de jeu plus important dans l’optique de l’Euro 2020. Ces derniers jours, l’intérêt du Hertha Berlin à l’égard de l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg a fait grand bruit. Mais visiblement, il n’y a pas que dans son pays natal que le n°23 du Paris Saint-Germain a la cote. En effet, Estadio Deportivo rapporte ce dimanche que des négociations ont été ouvertes entre le PSG et le FC Séville au sujet d’un prêt avec option d’achat de Julian Draxler.

L'Espagne plutôt que l'Allemagne pour Draxler ?

Les deux clubs, qui entretiennent de bonnes relations, pourraient rapidement trouver un terrain d’entente. Reste à voir quel sera l’avis de Julian Draxler sur un exil au FC Séville, à un an et demi de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. S’il serait préférable pour lui de retrouver du temps de jeu en prévision de l’Euro 2020, l’Allemand n’a jamais caché que son ambition ultime était de prolonger dans la capitale française, où il bénéficie de conditions salariales particulièrement avantageuses. Actuellement troisième de Liga à seulement trois points du Real Madrid et cinq du FC Barcelone, les Andalous pourraient tout de même représenter une porte de sortie très intéressante pour Julian Draxler. Ce dossier sera assurément à suivre de très près au mercato hivernal…