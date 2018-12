PSG : Paris ne méprise pas le foot français, cette stat le prouve

Dans : PSG, Coupe.

La Ligue de Football Professionnel a fini par craquer, le Paris Saint-Germain pourra partir en stage au Qatar le mois prochain.

Alors que l'instance avait reporté son match face à Montpellier au 15 janvier, menaçant sa tournée à Doha prévue cette semaine, le club francilien a obtenu le report de cette rencontre en février. Une décision polémique puisque certains estiment que le PSG fait passer ses intérêts avant ceux du championnat français. En tout cas, ce n’est pas du tout l’avis de Philippe Sanfourche, qui défend Paris avec une impressionnante statistique.

« Si on met tout bout à bout, ça fait 43 matchs que le PSG n'a plus perdu dans une coupe nationale, a souligné le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Il faut remonter à janvier 2014, ça va faire cinq ans, c'était contre Montpellier (1-2 en 16es de Coupe de France). J'entends des discours sur le PSG qui va faire des tournées financières au Qatar, qui ne respecte pas les institutions et le football français. Mais connaissez-vous un autre club de cette dimension dans un autre championnat qui est invaincu en coupe nationale depuis cinq ans ? Donc si le PSG ne montre pas sur des matchs comme ça qu'il respecte les instances et les compétitions nationales, je ne sais pas quand est-ce qu'il le fera. » Un argument venu de loin, mais qui confirme que cela fait des années que le PSG prend les Coupes nationales, loin d'être ses objectifs de début de saison, très au sérieux.