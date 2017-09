PSG : Paris n’a pas battu le Bayern Munich annonce Rummenigge

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Président du Bayern Munich et dirigeant très offensif à l’encontre du Paris Saint-Germain, Karl-Heinz Rummenigge a forcément peu apprécié le spectacle au Parc des Princes ce mercredi.

L’ancien joueur de la Mannschaft espérait bien avant la rencontre que l’expérience de son équipe allait permettre à cette dernière de contrer les moyens financiers énormes du Paris Saint-Germain, qu’il ne cesse de critiquer. Cela n’a pas été le cas et Rummenigge a prononcé un discours très musclé afin de tirer les leçons de cette cuisante défaite. Visiblement, un tel revers ne passe pas du tout en Bavière, et le fait que ce soit le PSG en face n’a rien du arranger.

« C’est une défaite très amère. Une défaite de laquelle nous devons parler, analyser et tirer les conséquences de manière très claire parce que je pense que nous avons vu que ce n’était pas le Bayern Munich. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point. Je pense qu’il est important de changer les choses après cette défaite, de se présenter comme le Bayern Munich et montrer que nous sommes une équipe qui a performé au cours des dernières années en Allemagne et en Europe. C’est là que nous devons continuer », a lancé le président du Bayern Munich, persuadé que ce n’était donc pas son équipe sur le terrain ce mercredi soir. Autant dire que les choix tactiques assez déconcertants de Carlo Ancelotti n’ont pas fait l’unanimité au sein du directoire allemand.