PSG : Paris laisse filer Thiago Alcantara, le mystère du mercato

Dans : PSG.

Désireux de quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat, le milieu Thiago Alcantara devrait rejoindre Liverpool. Une belle opportunité ignorée par le Paris Saint-Germain.

Liverpool s’apprête à réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Sauf rebondissement, les Reds devraient enregistrer la signature de Thiago Alcantara (29 ans), dont le transfert ne sera pas très élevé dans la mesure où l’Espagnol a refusé de prolonger son contrat qui expire l'année prochaine. Une situation qui ne l’a pas empêché de briller pendant le « Final 8 » de la Ligue des Champions, notamment en finale contre le Paris Saint-Germain (1-0).

Les Parisiens sont donc bien placés pour juger son talent, alors pourquoi n’ont-ils pas bougé sur son dossier ? Julien Laurens s’interroge et ne parvient pas à trouver la réponse. « Je pense que Thiago serait excellent dans n'importe quel milieu au monde en ce moment, il est tellement bon, a encensé le journaliste d’ESPN. Il apporterait quelque chose de différent, ce que Liverpool n'a pas. Il participerait aussi au pressing que cette équipe exerce. Il aura peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation, mais il a prouvé au Bayern Munich qu'il pouvait le faire, il peut s'adapter. »

« La question ne se pose pas »

« A ce prix, surtout, même s'il a eu quelques blessures ces dernières saisons, je continue de penser qu'il faut prendre le risque. Ce n'est même pas un risque, il faut le prendre tous les jours, il rendrait votre équipe meilleure, c'est sûr, a ajouté le spécialiste français. Je suis même surpris que d'autres équipes comme Manchester City et le PG ne tentent pas de le recruter. Pour moi, la question ne se pose pas. Toutes les équipes devraient essayer de l'attirer. » Apparemment, le directeur sportif parisien Leonardo cherche un milieu défensif plus solide dans les duels. Alors que l’ancien Barcelonais impressionne par sa technique et sa vision du jeu.