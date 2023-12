PSG ‍: Luis Enrique et Kolo Muani, Daniel Riolo pète un plomb

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Qualifié mais toujours aussi peu convaincant, le PSG s'est donné un sursis. Mais Daniel Riolo ne voit pas comment éviter l'élimination en 1/8e de finale vue la tournure que prennent les choses avec Luis Enrique.

Le PSG a une ligne d’attaque très chère, mais totalement déséquilibrée et peu rassurante en vue des objectifs à remplir. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique fait absolument n’importe quoi et ressemble à Géo Trouvetou, l’inventeur jamais à court d’idées dans l’univers de Disney. Une comparaison guère flatteuse alors que Randal Kolo-Muani est passé au travers de son match, que ce soit sur le côté droit ou en pointe, avec des conduites de balle aléatoires, un manque de réalisme criante, et une grande difficulté à résister dans les duels. Le bilan est très décevant pour Daniel Riolo, pour qui le mercato du PSG est un fiasco à l’heure actuelle.

Kolo Muani, le PSG s'est fait arnaquer pour Riolo

« Tu as des joueurs qui sont tendres. Il y en a qui est tendre et qui les rate (Barcola). Kolo Muani, on a pris une banane, car il rate des occasions énormes. On a Géo Trouverou sur le banc, il arrête pas d’inventer des trucs, il est qualifié, il est content et s’il se fait éliminer en 1/8e, il se fait éliminer. Il y a Ramos et Kolo Muani, ça fait 180 millions d’euros pour rien. Personne n’est à sa place », a balancé Daniel Riolo, visiblement dégoûté par la version de l’attaque parisienne qu’il a vue à Dortmund. En effet, Luis Enrique peine à trouver la bonne formule et cela provoque des atermoiements inquiétants alors que la mi-saison approche. Impossible de savoir quelle ligne offensive l’entraineur du PSG pourrait aligner si le club de la capitale venait à tirer un gros morceau en 1/8e de finale lundi prochain, et c’est bien ce qui inquiète Daniel Riolo et les suiveurs du club parisien. Un débat qui n’aurait pas lieu d’être si le champion de France faisait preuve d’un peu plus d’efficacité, ce qui manque cruellement à Paris depuis le début de cette compétition, et ce qui lui a probablement coûté la première place rien qu’avec les énormes occasions à Dortmund.