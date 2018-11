PSG : Paris gagne tout, Beye commence à flipper

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour ce qui était à une époque un match au sommet et un déplacement périlleux pour Paris, le PSG a totalement déroulé à Monaco, s'imposant 0-4.

Face à une équipe de la Principauté amoindrie et sans confiance, il n’y a eu aucun suspense tant l’écart entre les deux équipes était immense. Résultat, Paris connaît sa 13e victoire en autant de matchs en Ligue 1. Et personne ne semble capable d’empêcher le PSG de tout gagner, du moins dans cette première partie de saison. Un constat qui ne ravit pas Habib Beye, pour qui certes Paris est au-dessus des autres, mais le consultant de Canal+ est dégoûté de voir qu’aucune équipe n’est capable de sortir une performance face au PSG dans la saison.

« On peut espérer pour la Ligue 1, que cela ne se fasse pas. Je veux bien qu’il y ait une différence entre le PSG et les autres équipes. On pourrait considérer que certaines équipes puissent faire des performances face au PSG. On pourrait se poser des questions sur le niveau de la Ligue 1 s’ils gagnent 19 matchs sur 19, cela pose quand même question sur le niveau des autres équipes », a déploré Habib Beye, consterné de voir que le PSG met des cartons à toutes les équipes sans même forcer son talent.