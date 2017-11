PSG : Paris gagne 7-1, un joueur se prend une sale note

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Surpris par un but dès la première minute, le PSG n’a pas douté une seule seconde. La vengeance a été terrible puisque le club de la capitale s’est finalement imposé 7-1, avec un festival offensif dont Neymar a été l’investigateur. Tout le monde a ensuite été de la fête, et Paris continue ainsi de faire peur à toute l’Europe avec son attaque de feu. Derrière, la défense n’a pas été énormément sollicitée, si ce n’est par le remuant Moussa Dembélé. Et finalement, il y a eu un joueur qui n’a pas pu se refaire la cerise, il s’agit d’Alphonse Areola. Légèrement fautif sur le premier but puisqu’il ne parvient pas à dégager la frappe croisée de Dembélé, le gardien parisien n’a pas eu grand chose à faire, et a revécu un match avec une seule frappe cadrée débouchant sur un seul but encaissé.

L’Equipe a été sans pitié pour l’ancien portier de Villarreal, lui attribuant la note de 4/10, et estimant « qu’on ne l’a jamais senti totalement relâché dans ses prises de balle ou ses dégagements ». Pris à froid, Areola paye donc cher le fait de n’avoir pas pu se rattraper, au contraire de certains de ses coéquipiers comme Daniel Alves, fautif sur le premier but concédé, mais qui a ensuite confirmé sa montée en puissance par un but splendide.