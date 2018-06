PSG : Paris freiné par l'UEFA, la Juventus contre-attaque avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Toujours pas fixé sur son avenir financier, le PSG ne peut pour le moment pas pleinement agir sur le marché des transferts. Certes, celui-ci n’a pas encore ouvert ses portes, mais cela n’empêche pas certains clubs de se bouger rapidement et de conclure des opérations, comme Manchester United qui a bouclé la venue de Fabinho par exemple. Paris se voit donc freiné dans son recrutement, et pourrait même perdre quelques pistes de longue date. C’est le cas avec Alex Sandro, qui représente selon Antero Henrique l’arrière gauche idéal pour la saison prochaine.

Très régulier avec la Juventus, il est à l’écoute des propositions. Mais en attendant que le PSG se bouge officiellement, la Juventus a pris les devants. Goal annonce ainsi que les dirigeants de la Vieille Dame ont repris espoir dans ce dossier, et comptent lui proposer une prolongation de contrat de trois saisons. Cela emmènerait l’ancien joueur du FC Porto jusqu’en juin 2023, et blinderait totalement son avenir à Turin. De quoi compliquer cette acquisition qui semblait déjà délicate, puisque la Juventus réclame actuellement plus de 60 ME pour céder son arrière gauche brésilien.