PSG : Paris file au Portugal pour son mercato, trois pépites en vue

Dans : PSG, Mercato.

Si le championnat de France demeure une place forte des grands clubs européens pour recruter, les clubs tricolores se servent souvent au Portugal ces dernières années.

Monaco et le Paris Saint-Germain ont notamment des liens étroits avec les clubs lusitaniens, dont les agents sont toujours très influents dans le monde du football. Résultat, le journal Record en fait sa Une ce lundi, le PSG fera partie des observateurs attentifs du derby de Lisbonne qui aura lieu ce mercredi. Le but ? Affiner son suivi de trois joueurs très demandés, et qui pourraient quitter la Liga Nos cet été pour des sommes avoisinant les 100 ME. Autant dire qu’il y aura du bon monde dans les travées puisque les clubs que sont Naples, l’Inter Milan, Monaco, Séville et Valence seront aussi représentés.

Mais pour suivre qui en particulier ? Le quotidien portugais a déjà son idée précise, évoquant trois joueurs en particulier. Il s’agit du milieu offensif Bruno Fernandes (24 ans, à la clause libératoire à 100 ME), de l’attaquant Joao Felix (19 ans, 120 ME, en photo) et du milieu défensif Florentino Luis (19 ans, 60 ME). Des prix qui ont de quoi faire tourner les têtes, même si cela n’empêche clairement pas le PSG et les autres ténors européens de suivre avec attention des joueurs annoncés parmi les plus prometteurs du continent.