PSG : Paris favorisé grâce au Qatar, Grégory Schneider craque !

Dans : PSG, Ligue 1.

En pleine tournée promotionnelle au Qatar afin d’honorer l’un de ses plus gros contrats de sponsoring, le Paris Saint-Germain a suscité quelques polémiques ces dernières semaines.

Et pour cause, le club de la capitale a demandé le report d’un match en retard contre Montpellier qui aurait dû se disputer ce mercredi soir afin de pouvoir voyager au Qatar. Une décision qui a bien du mal à passer chez certains dirigeants de Ligue 1, mais également chez certains observateurs. Journaliste pour Libération, Grégory Schneider fait partie de ceux qui n’acceptent pas ce traitement de faveur accordé au PSG.

« Pour tous ceux qui m’expliquent qu’il est normal que le PSG fasse ce qui lui chante (voyage au Qatar) parce qu’il fait vivre la Ligue 1… OK : on peut aussi lui donner 2 buts d’avance par match et le pouvoir de désigner les arbitres, pendant qu’on y est » s’est insurgé le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, absolument pas d’accord par les inégalités que peuvent engendrer certaines décisions de la LFP afin d’aider le Qatar et le Paris Saint-Germain. Un avis qui ne devrait pas manquer de diviser les suiveurs de la Ligue 1…