PSG : Paris en est persuadé, la perle rare se trouve à l’Atlético

On peut quasiment l’affirmer avec certitude, le Paris Saint-Germain recrutera un milieu défensif au mercato hivernal.

Compte tenu des limites imposées par le fair-play financier, le renfort tant espéré ne sera pas une star. On parle d’une enveloppe légèrement supérieure à 20 millions d’euros pour ce dossier. Suffisant pour s’offrir les services de Thomas Partey ? C’est du moins ce qu’espère le club francilien. Selon les informations de GHANAsoccernet.com, le PSG ne lâcherait pas le milieu de 25 ans malgré un premier refus de l’Atlético Madrid.

Il faut dire que la situation du Ghanéen a changé cette saison. Depuis la signature de Rodrigo Hernandez cet été, son temps de jeu a diminué chez les Colchoneros. Une situation qui n’a pas non plus échappé à Chelsea et Arsenal, également annoncés parmi les formations intéressées. Reste à savoir si l’Atlético envisage d’ouvrir la porte à un transfert en janvier prochain, sachant que l’entraîneur Diego Simeone apprécie la puissance et la polyvalence de Partey.