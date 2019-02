PSG : Paris éliminé par MU, Sagnol imagine déjà le jour d'après

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Questionné sur la nervosité actuelle de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Willy Sagnol se dit inquiet pour le coach allemand.

Après une première partie de saison paisible, malgré les quelques sueurs froides subies lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel est en train de changer de visage. Depuis le début de l'année 2019, et plus spécialement à l'approche du grand rendez-vous face à Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur de 45 ans est de plus en plus tendu. Entre un mercato raté et ses critiques appuyées sur l'arbitrage, pas assez protecteur vis-à-vis de ses joueurs, Tuchel s'est montré agacé. Jusqu'à se faire exclure de son banc de touche contre Villefranche en Coupe de France mercredi... Une attitude qui n'étonne pas Willy Sagnol.

« Tuchel trop nerveux ? Non, mais nerveux, oui. Il sait qu’il est à un tournant. Il sait que tu ne signes pas au PSG pour jouer les six premiers mois. Tu sais que tu seras toujours jugé quand vont arriver les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Ses petites critiques pendant le mercato, je les comprenais, j’étais même d’accord avec lui. Par contre, je n’ai pas compris qu’il y soit revenu quand ce dernier était terminé. Concernant sa supposée nervosité avec les arbitres, Tuchel a toujours été comme ça, même à Dortmund. Là, c’est vrai qu’il est un peu sous tension car il sait que si contre Manchester cela ne se passe pas comme il le faut, on dira, Tuchel n’a pas fait mieux que Laurent Blanc, qu'Unai Emery. Je souhaite que le PSG se qualifie contre Manchester United, mais si jamais il ne se qualifie pas, j’ai peur que la tension grimpe encore un peu plus fortement », a expliqué, sur RMC, le consultant, qui pense donc que Tuchel doit retrouver son ancien visage, sous peine de vivre une véritable désillusion à Old Trafford la semaine prochaine...