PSG : Paris éliminé par MU, il n'aurait pas misé un euro dessus !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Il y a un mois, Manchester United éliminait le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, grâce à un succès 3-1 au Parc des Princes.

Un nouveau fiasco en Europe pour le club de la capitale, qui a évidemment surpris tout le monde. Car au vu de la supériorité parisienne au match aller, il était impossible ou presque de pronostiquer une victoire des Anglais au Parc des Princes. Un avis partagé par Laurent Blanc, l’ancien entraîneur du PSG, qui s’est exprimé à ce sujet au micro de La Chaîne L’Equipe.

« Il y a des choses presque inexplicables. Après le premier match, vous m'auriez dit que le PSG allait être éliminé par Manchester United. J'aurais parié beaucoup d'argent sur une victoire de Paris, et j'aurais perdu beaucoup d'argent. Mais on ne peut jamais rien prévoir en football, cela fait la beauté de ce sport. La qualification prouve qu'ils ont une nouvelle mentalité. Ole fait les choses très bien, il a donné un nouvel élan. Il connaît très bien le club et il va faire du bon travail » a confié Laurent Blanc, dont le nom a parfois été associé à Manchester United avant l’arrivée de Solskjaer. Et qui ne comprend toujours pas comment Paris a pu passer à la trappe…