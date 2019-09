PSG : Paris doit chouchouter Neymar, Pierre Ménès insiste

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, Pierre Ménès s’oppose frontalement aux supporters du Paris Saint-Germain hostiles au come-back de Neymar. Pour le journaliste de Canal Plus, il est totalement contre-productif de siffler la star brésilienne, maintenant que le mercato est clos et que Neymar est assuré de faire la saison au Paris Saint-Germain. Dans une vidéo publiée sur le site de Yahoo Sport, « Pierrot » en a remis une couche, en allant même plus loin. Pour lui, le Paris SG doit véritablement chouchouter Neymar afin que ce dernier soit le moins malheureux possible… et donc très performant.

« Je pense que c’est totalement contre-productif de siffler le joueur. Que ça plaise ou pas au CUP, Neymar sera au PSG toute la saison. Il y a des mariages d’amour et des mariages de raison. La raison, c’est de faire en sorte que Neymar, pour sa probable dernière année au PSG, soit le plus performant possible. Dans l’intérêt du club. A moins d’être aveugle, on est d’accord que le PSG a plus de chances de briller en C1 avec Neymar que sans Neymar. C’est dans l’intérêt du club et de ses supporters de mettre Neymar dans les meilleures conditions possibles. Il faut mettre sa dignité de côté, son égo de côté, son sens de l’institution de côté car l’intérêt du club, c’est que Neymar se sente le moins malheureux possible » a lâché Pierre Ménès, qui ne vas évidemment pas faire l’unanimité avec un tel avis sur Neymar…