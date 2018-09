PSG : Paris, Brésil, la révolution Neymar est en marche

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Tête d’affiche du football brésilien, Neymar est le nouveau roi attendu par tout un peuple.

Une pression énorme sur les épaules de l’ancien trublion de Santos, devenu un leader à Barcelone, et désormais une superstar à Paris. Le Brésilien sait à quel point il est épié à chaque match, ou par chaque mot qu’il prononce. Avec son équipe nationale, cela avait fini par trop peser sur ses épaules. Après une Coupe du monde 2014 éprouvante et un succès à domicile lors des JO de Rio de Janeiro en 2016, Neymar avait annoncé qu’il ne voulait plus être le capitaine de la Seleçao, pour mieux se concentrer sur son jeu. La donne a changé cette semaine avec l’annonce de Tite, qui a donné le brassard au joueur parisien. Ce dernier en a accepté les responsabilités, preuve qu’il se sent désormais capable d’assumer le leadership de l’équipe.

« A ce moment-là (après les J.O), j’étais totalement sous pression et ce n’était pas seulement avec les J.O mais durant toutes ces années. Les Jeux Olympiques ont été usants et oui il y avait beaucoup de pression. J’ai décidé d’accepter à nouveau parce que j’ai appris beaucoup de choses et je vais continuer à apprendre. Cette responsabilité me fera du bien. J’ai mûri pendant ces dernières années et je sais que je peux désormais exercer cette fonction maintenant », a livré un Neymar qui semble avoir énormément changé depuis l’épisode marquant de la Coupe du monde, où ses simulations ont beaucoup agacé. Le Brésilien, s’il parvient à être tout aussi performant sans être aussi provocateur, pourrait bien porter vers le sommet son club et son pays.