PSG : Paris-Belgrade truqué ? Zéro preuve, un dossier bidon ?

Révélée par L'Equipe, la soi-disant affaire de truquage du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Etoile Rouge de Belgrade semble de plus en plus tourner au bidonnage. En effet, alors que les joueurs serbes étaient soupçonnés d'avoir laissé filer ce match (6-1) pour le plus grand bonheur de quelques gros parieurs, aucune preuve ne permet d'étayer sérieusement cette thèse. Le PSG, qui ne craignait rien puisque c'est l'Etoile Rouge de Belgrade qui était ciblé, aura été mouillé pour rien dans cette histoire si l'on en croit les derniers éléments dévoilés par le quotidien sportif.

Ce samedi, L'Equipe admet en effet que si effectivement un mouvement sur la cote du match est apparu en Asie quelques heures avant cette rencontre, cela ne suffit pas du tout à prouver le truquage du match et pour l'instant, aucun élément formel ne permet d'envisager cela, que ce soit du côté des enquêteurs qui se sont rendus à Belgrade ou ceux qui ont travaillé à Paris. Seul un physiologiste consulté dans ce dossier explique que selon lui des joueurs serbes ont clairement eu des carences pendant le match. Bref, il se pourrait bien que rapidement l'affaire soit classée, ce qui évitera des soucis au club serbe, lequel a lui porté plainte en France pour dénonciation calomnieuse, estimant que tout cela avait évidemment sali la réputation de l'Etoile Rouge.