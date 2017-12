PSG : Paris attend un mot de l'UEFA pour valider sa première recrue du mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la presse brésilienne s’accorde pour dire que Wendel sera un joueur du Paris Saint-Germain en janvier 2018.

Néanmoins, aucune communication n’a encore été faite par le club francilien et la presse française n’est pas aussi affirmative au sujet du milieu de terrain défensif de Fluminense. Et pour cause, le PSG n’a pas encore conclu le dossier selon les informations de Globo, qui confirme qu’un « accord verbal » existe depuis le 21 août 2017, mais… En réalité, le PSG souhaite attendre les retombées de l’enquête de l’UEFA sur le fair-play financier avant de s’engager définitivement et de régler les 10ME à Fluminense.

Néanmoins, « il n’y a aucune crainte que la transaction soit annulée » selon le média brésilien, qui précise qui des avocats de Fluminense se sont rendus à Paris ces derniers jours pour faire avancer le dossier. Par ailleurs, il est confirmé que Wendel sera prêté dès janvier 2018 pour six mois. La destination n’est, en revanche, pas encore connue. Comme indiqué ces dernières heures par la presse portugaise, le FC Porto est le grand favori pour accueillir le joueur. Mais il y a aussi la possibilité qu’un club de Ligue 1 récupère Wendel de janvier à juin, une solution que privilégierait d’ailleurs Unai Emery et la direction sportive du PSG…