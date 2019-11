PSG : Paris adore cet ailier, la concurrence sera rude

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain devrait effectuer quelques retouches au sein de son effectif. Un latéral polyvalent et un milieu de terrain créatif sont notamment visés.

En parallèle, Leonardo prépare d’ores et déjà le prochain mercato estival. Et dans cette optique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a un œil très attentif à ce qu’il se passe en Italie, son terrain de chasse préférentiel. Pour combler un éventuel départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, un joueur de la Fiorentina a d’ores et déjà tapé dans l’œil du directeur sportif parisien : Federico Chiesa, lequel fait l’objet d’un fort intérêt de la part du champion de France en titre selon les informations récoltées par La Repubblica.

Le média affirme que Leonardo a d’ores et déjà rencontré le père et agent de l’ailier droit italien de la Fiorentina, lequel est sous contrat avec les Violets jusqu’en juin 2023. Néanmoins dans ce dossier, la concurrence sera absolument terrible puisque la Juventus Turin et l’Inter Milan, associés à 80 % des rumeurs italiennes ces dernières semaines, seraient également sur les rangs. De plus, la Fiorentina se montrera certainement gourmande pour son meilleur joueur, estimé à plus de 60 ME par le site spécialisé Transfermarkt, et pour qui le Paris Saint-Germain devra donc consentir un énorme effort financier. Utilisé à 13 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Frédérico Chiesa a marqué trois buts et a délivré quatre passes décisives.