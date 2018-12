PSG : Paris accuse le clan Rabiot de trahison, il part libre du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Antero Henrique est plutôt du genre discret, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'étant rarement exprimé depuis qu'il a rejoint le club de la capitale. Mais le dossier Adrien Rabiot a visiblement incité le Portugais à sortir de son mutisme. Et sur Yahoo France, Antero Henrique ne fait pas dans la langue de bois, balançant sa version du cas Rabiot, en accusant le milieu de terrain français du PSG et sa mère d'avoir eu un comportement déloyal et d'avoir masqué leur jeu.

Des propos qui vont évidemment faire réagir à la fois Adrien et Véronique Rabiot, mais également les supporters du Paris Saint-Germain de plus en plus agacés par ce feuilleton sans fin, ou du moins qui l'était jusqu'à ce lundi soir. « Si nous négocions encore avec Adrien Rabiot ? A ce stade, non. C’est une décision qu’a prise le club à la suite d’une réunion que j’ai eue avec le joueur. Le joueur m’a informé qu’il ne signerait pas de contrat et qu’il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Il y a plusieurs mois, nous avions eu des échanges positifs avec son représentant dans l’optique qu’il reste au club et qu’il signe un nouveau contrat. Nous avions également accepté toutes les conditions du joueur liées au domaine sportif. Nous avions discuté de ces conditions afin qu’il reste avec nous pour les années à venir, lance le directeur sportif du Paris Saint-Germain, avant de se montrer impitoyable avec les Rabiot en estimant que ces derniers avaient tenté de manipuler le PSG. Il semble que le joueur et son représentant nous aient induit en erreur pendant plusieurs mois. Je dois ajouter que cette situation est irrespectueuse à la fois pour le club et pour les fans. Surtout venant d’un joueur qui a évolué sous nos couleurs depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe première. »