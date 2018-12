PSG : Paris a un vrai patron, ça change tout

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Interrogé sur la dernière sortie du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Bixente Lizarazu a délivré ses bons points.

Depuis sa victoire 4-0 contre le FC Barcelone en février 2017, lors d'un huitième de finale aller de Ligue des Champions, le club de la capitale française était en quête d'un nouveau match référence. Et cette prestation XXL tant attendue sur la scène européenne a finalement eu lieu mercredi dernier lors du succès contre Liverpool (2-1). Grâce à cette victoire, le PSG est clairement en ballottage favorable en vue d'une qualification pour la phase finale, et avant un déplacement à Belgrade à la mi-décembre. Tout cela grâce à quatre acteurs majeurs, selon Bixente Lizarazu.

« Qu’est-ce que je retiens du match face à Liverpool ? Le match de Neymar ! Sa qualité d’accélération, ses dribbles dévastateurs, son état d’esprit, sa volonté de jouer vite, car parfois en Ligue 1, il garde trop la balle. J’ai bien aimé aussi l’état d’esprit général de la première mi-temps et l’agressivité. Celle qu’on demande en Ligue des Champions ! Thomas Tuchel effectue des choix forts, pas toujours les bons, mais ils sont forts et il ose les faire ! De plus, il dégage quelque chose de sympathique. Dans son discours, il est rassurant, pour les observateurs, mais aussi pour les joueurs. Individuellement, je vais ressortir les très gros matchs de Thiago Silva et de Verratti. Même si l’Italien semble trop juste d’un point de vue du comportement et de sa condition physique », a détaillé, sur TF1, le consultant, qui estime donc que Tuchel est en train de créer une vraie alchimie au PSG avec un patron défensif, un leader offensif et un véritable collectif. Il faudra au moins tout cela durant toute la saison pour remplir l'objectif de victoire finale en C1...