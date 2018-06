PSG : Paris a trouvé un acheteur pour Pastore, ça ne va pas lui plaire

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plutôt discret ces dernières semaines après une saison décevante, Javier Pastore se prépare une nouvelle fois à faire ses valises.

Avec le changement d’entraineur, même les derniers « Pastoristes » du Parc des Princes se sont faits une raison : il vaut mieux pour tout le monde que l’Argentin aille voir si l’herbe est plus verte ailleurs. L’ancien joueur de Palerme rêve de rejoindre la Serie A, où il a ses attaches, mais pour le moment, cela ne se bouscule pas au portillon. S’il n’a plus qu’un an de contrat, son salaire demeure souvent la clé du problème pour les formations italiennes, et le milieu de terrain n’ambitionne pas non plus de se retrouver dans un club de seconde zone.

Que dire alors du club qui se rapproche actuellement de Paris pour boucler son transfert ? Selon Sky Sports, West Ham négocie actuellement avec le champion de France, sur la base d’un transfert à 20 ME. Un montant qui pourrait satisfaire le PSG, conscient qu’il serait difficile d’être trop gourmand pour un joueur aussi irrégulier. Le club londonien a les moyens de s’aligner sur les prétentions salariales de Pastore, mais ce dernier pourrait bien faire la fine bouche, étant donné que le championnat anglais, plutôt rugueux, n’est pas forcément sa tasse de thé.