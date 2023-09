PSG ‍: Paris a trouvé son nouveau Motta, cette légende jubile

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a eu du flair cet été en recrutant Manuel Ugarte. Depuis son arrivée en provenance du Sporting, l'international uruguayen impressionne à chaque sortie.

Lors de l'activation de sa clause libératoire de 60 millions d'euros, Manuel Ugarte n'est pas forcément arrivé en terrain conquis au PSG. Certains fans et observateurs étaient assez dubitatifs sur son cas. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Uruguayen met tout le monde d'accord depuis le début de la saison. Face à l'OM ce dimanche soir, Ugarte a encore fait le show. Présent à la récupération et très à l'aise pour casser les lignes, le joueur de 22 ans est devenu un atout majeur pour le collectif de Luis Enrique. Certains anciens du PSG sont déjà sous le charme de Manuel Ugarte. Ce n'est pas Javier Pastore qui dira le contraire.

Pastore adoube déjà Ugarte

Lors de quelques mots échangés avec RMC après le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, la légende parisienne n'a en effet pas tari d'éloges sur Ugarte. « Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG », a notamment indiqué Pastore, qui devrait faire bien plaisir au principal intéressé, déjà adoré par le public du Parc des Princes. Pour autant, le plus dur arrivera dans les prochains mois pour la bande du PSG, notamment en Ligue des champions.