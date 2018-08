PSG : Paris a mis la misère au Barça dans le dossier Kehrer !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Si l’entraîneur parisien Thomas Tuchel n’a pas confirmé la signature de Thilo Kehrer au PSG après Paris-Caen, le défenseur allemand de 21 ans va bien devenir la deuxième recrue estivale du club francilien, après Gianluigi Buffon. Il s’agit d’un véritable pari pour le champion de France, qui a décidé de miser 37ME sur ce jeune défenseur de Schalke 04, lequel était très courtisé. Car dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a tout de même grillé la politesse au FC Barcelone, selon les informations communiquées par le journal L’Equipe.

« Le club catalan supervisait en effet le jeune Allemand depuis plusieurs mois et s’apprêtait à passer à l’action au début de cette semaine » explique le média national, qui précise que le PSG a profité de ses excellentes relations avec Roger Wittmann, agent de Kehrer mais également de Julian Draxler, pour boucler cette opération dans la plus grande discrétion. Ce qui est plus surprenant, c’est d’apprendre qu’en cas d’échec dans le dossier Thilo Kehrer, le PSG se serait tourné vers Almamy Touré, à peine titulaire à l’AS Monaco la saison dernière. Mais pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel, c’est donc l’espoir de Schalke 04 qui va s’engager dans les prochaines heures à Paris. Désormais, le coach allemand dispose du matériel nécessaire pour mettre en place sa fameuse défense à trois…