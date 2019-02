PSG : Paris a humilié MU dans les tribunes, Marco Verratti applaudit

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas été les seuls à avoir été au niveau européen contre Manchester United mardi (2-0).

Même à Old Trafford, dans un grand stade du football anglais et lors d'un énorme rendez-vous de Ligue des Champions, le club de la capitale française a joué à douze. Si les Franciliens ont gagné leur huitième de finale aller, c'est d'abord grâce à leurs performances sur le terrain. Mais les 3 800 supporters présents à Manchester ont, de leurs côtés, parfaitement joué leur rôle de douzième homme. Dans le parcage visiteurs, les fans du PSG ont chanté si bruyamment qu'ils ont « sidéré les Anglais et tous les spectateurs présents », selon Le Parisien. S'ils ont donc vécu une soirée magique, les joueurs de Paris ont eux aussi apprécié le spectacle des tribunes, à l'image de Marco Verratti.

« Merci les supporters pour votre soutien à Manchester, mais aussi à chaque déplacement. Vous êtes vraiment très importants. Quand on est à l’extérieur, on se sent à la maison. Notre plus grand cadeau pour vous, c’est de donner 100 % et surtout de gagner car à la fin c’est toujours le plus important. Merci encore », s'est exclamé le Petit Hibou dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Malgré tout, la fête a tout de même été un peu ternie par quelques incidents, puisque les ultras franciliens ont cassé des sièges et allumé des fumigènes. Ce que l'UEFA n'a pas aimé...