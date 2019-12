PSG : Paris a frôlé la boulette à 20 ME au mercato

Dans : PSG.

Il y a tout juste un an, le Paris Saint-Germain payait plus de 40 ME au Zénith Saint-Pétersbourg pour s’offrir les services de Leandro Paredes. Longtemps considéré comme un flop, l’Argentin monte enfin en puissance.

Titulaire face à Galatasaray puis contre Saint-Etienne, celui qui a également porté les couleurs de l’AS Roma commence effectivement à montrer un niveau intéressant. Mais l’été dernier, le Paris Saint-Germain était clairement dans l’optique de le vendre, après six mois très compliqués dans la capitale française. Selon les informations récoltées par le journal L’Equipe, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étaient prêts à perdre gros sur leur investissement de départ puisqu’ils auraient accepté une offre à 20 ME si elle était arrivée sur leur bureau. Ce qui aurait assurément été regrettable au vu du niveau affiché par Paredes ces dernières semaines.

Cette offre n'est finalement jamais arrivée, et Leandro Paredes postule maintenant pour une place de titulaire dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Et pour cause, l’abattage physique de l’Argentin, excellent dimanche contre l’ASSE, offre une réelle alternative à Thomas Tuchel dans le système en 4-4-2 travaillé face aux Verts mais également contre les Turcs au Parc des Princes. Surtout, l’émergence de Leandro Paredes pourrait permettre au manager allemand d’installer une réelle concurrence entre l’Argentin, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Et tout cela ferait alors les affaires d’un Marquinhos qui ne demande qu’à retrouver son poste initial de défenseur central au côté du capitaine Thiago Silva. Reste à voir quels seront les choix de Thomas Tuchel contre Dortmund le 18 février prochain…