PSG : Paris à fond pour boucler Donnarumma !

Gianluigi Donnarumma se retrouve dans une impasse à l’AC Milan, qui a recruté Mike Maignan en provenance du LOSC.

En fin de contrat le 30 juin, l’international italien a refusé toutes les propositions de prolongation de son club formateur. A force d’être trop gourmand, son agent Mino Raiola a mis Gianluigi Donnarumma dans une situation délicate à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro 2021. Et pour cause, l’AC Milan ne s’est pas mis à genoux devant son gardien italien et a recruté Mike Maignan pour compenser son départ. « Gigi » doit maintenant trouver une porte de sortie et la piste du PSG tient la corde. Le souci, c’est que Paris compte déjà l’un des meilleurs gardiens du monde au sein de son effectif avec le très apprécié Keylor Navas. Idéalement, le Paris SG aimerait donc recruter Gianluigi Donnarumma avant de le prêter un ou deux ans.

A en croire les informations de Foot Mercato, la tendance est plus que jamais à une signature de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Et pour cause, parmi les clubs intéressés (Juventus Turin, FC Barcelone et Paris), seul le PSG est en mesure de satisfaire les demandes du joueur et de son agent Mino Raiola, notamment d'un point de vue salarial. En ce qui concerne le sportif en revanche, l'incertitude est totale car avec la présence de Keylor Navas, on imagine mal Leonardo intégrer directement Donnarumma à l'effectif parisien. Reste à voir si l'option d'un prêt d'une ou deux années peut satisfaire le gardien de l'Italie et si oui, dans quel club. En ce qui concerne la possibilité de signer à la Juve, elle n'est pas totalement à exclure, bien que Donnarumma ne soit pas une priorité de Massimiliano Allegri. Et pour cause, comme indiqué par la presse italienne il y a quelques jours, l’entraîneur turinois a confiance en Wojciech Szczesny, l’actuel titulaire de la Vieille Dame.