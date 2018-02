PSG : Paris a bien coché le nom de Morata au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Avec une triplette Neymar-Cavani-Mbappé, le PSG a de quoi voir venir en attaque pour les prochaines saisons.

Néanmoins, les dirigeants parisiens ambitionnent de constamment améliorer leur équipe, et préparent forcément l’avenir en permanence. On se souvient que l’été dernier, après la claque reçue à Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé un mercato extraordinaire pour l’été suivant, et le président parisien avait tenu parole. En cas d’élimination face au Real Madrid, de gros changements pourraient intervenir et ce dans tous les secteurs de jeu. Ainsi, le PSG regarderait encore une fois comment se renforcer en attaque, et le Daily Mirror confirme une poste apparue ces derniers jours : celle menant à Alvaro Morata.

Recruté l’été dernier par Chelsea, l’Espagnol est le numéro 1 des Blues et le chouchou d’Antonio Conte. Mais les mauvais résultats actuels, l’avenir très incertain du technicien italien et son adaptation parfois délicate à la vie anglaise pourraient bien précipiter un changement de club rapide. Le PSG est annoncé parmi les candidats à la venue du joueur qui a coûté 70 ME hors bonus au club londonien.