PSG : Paredes contre Can, ça sent bon au mercato

En cette période hivernale, la presse italienne est unanime pour dire que Leandro Paredes est l’une des priorités de la Juventus Turin au mercato.

De retour à un excellent niveau ces dernières semaines au Paris Saint-Germain, l’international argentin plaît énormément à Maurizio Sarri. Et ce n’est pas Simone Rovera, correspondant de RMC en Italie, qui va dire le contraire. En effet, le journaliste a remis une pièce dans la machine ces dernières heures, indiquant que l’entraîneur de la Juventus Turin aimait tellement Leandro Paredes qu’il désirait déjà le recruter l’hiver dernier, lorsqu’il officiait encore sur le banc de Chelsea. L’échange avec Emre Can prend donc encore un peu plus d’ampleur…

Simone Rovera confirme la tendance

« La Juventus sur Paredes ? Sarri voulait déjà Paredes l’hiver dernier à Chelsea. La Juve étudie un échange ou une vente plus une contre-vente entre Paredes et Can. Tout le monde en parle en Italie. C’est un dossier très très chaud. Can ne fait plus partie du projet Juve, il est peu utilisé par Sarri, il n’est pas dans la liste de la Ligue des Champions… Et Paredes pourrait bien être son remplaçant devant la défense. Il pourrait aussi être utilisé dans une autre partie du milieu de terrain. En tout cas, c’est un deal qui pourrait se faire en janvier » a indiqué Simone Rovera, pour qui un échange entre Emre Can et Leandro Paredes a de bonnes chances de se conclure cet hiver. Reste à voir si le PSG y gagnera, alors que l’Argentin avait enfin trouvé la bonne carburation dans la capitale.