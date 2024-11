PSG ‍: Ousmane Dembélé, les pigeons allemands sont prévenus

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dos au mur avant le match de ce mercredi face au Bayern Munich, le PSG doit voir son attaque se réveiller brutalement. Ousmane Dembélé est pointé du doigt.

Défi de haut niveau pour le PSG ce mardi soir avec un rendez-vous sur le terrain du Bayern Munich pour ce qui est clairement un tournant dans la saison européenne du club parisien. Il est rare que le champion de France joue sa peau en Europe dès le mois de novembre, mais les résultats décevants des quatre premiers matchs rendement forcément ce déplacement périlleux. Ce sera en tout cas un très bon test pour la formation de Luis Enrique, qui ne fait pas peur à grand monde. Pas de quoi rassurer Dominique Sévérac, qui dans Le Parisien a fait le point sur ce PSG version 2024-2025 avec un ton très caustique.

En quelques lignes, tout le monde en prend pour son grade dans le journal francilien, avec notamment une attaque terrible contre Ousmane Dembélé, accusé de toujours tirer plusieurs mètres au-dessus des cages adverses. Pour l’international français, il sera temps de se réveiller au bon moment, sinon cela pourrait bien finir par être trop tard. Et cela vaut presque pour tout le PSG.

Dembélé et Barcola se font secouer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

« Pour gagner à Munich contre le Bayern, ce qui constituerait un gros coup, un énorme même, face au leader invaincu de la Bundesliga et ses 3,27 buts par match de championnat (mieux que Paris), chacun se perd en conjectures, imaginant enfin Bradley Barcola inscrire son deuxième but en C 1 dans sa carrière, Ousmane Dembélé ne plus viser les pigeons, un faux 9 qui deviendrait une vraie gâchette, ou encore croit au retour miracle de Gonçalo Ramos, absent des terrains depuis le 16 août », annonce Dominique Sévérac, qui demande à Luis Enrique de montrer à tout le monde que son équipe sait répondre présente en Ligue des Champions.

« Pour s’éviter ce finish irrespirable, pour montrer qu’il grandit et apprend, le Paris de Luis Enrique doit montrer des preuves », a lancé le journaliste, qui attend clairement le PSG au tournant pour ce rendez-vous européen. Il n’est pas le seul, tant Paris se balade en championnat mais parait bien timoré en Ligue des Champions, là où il est forcément le plus attendu par le public français.