PSG ‍: Ousmane Dembélé à deux doigts d'être Ballon d'Or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir face à Rennes, Ousmane Dembélé a livré un match à l’image de sa saison. Très percutant, précieux pour créer le déséquilibre, l’attaquant du PSG a toutefois manqué d’efficacité.

Aligné dans un rôle de meneur de jeu face au Stade Rennais mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France (1-0), Ousmane Dembélé a encore été l’un des joueurs du Paris Saint-Germain les plus en vue. Dans le déséquilibre en permanence, l’ancien attaquant du FC Barcelone a réussi à créer des différences comme lui seul est capable de le faire. En revanche, Dembélé a encore péché dans le dernier geste, ratant quelques occasions qui auraient fait basculer son bon match à un très bon match. C’est malheureusement à l’image de sa saison puisque malgré de bonnes prestations, une débauche d’énergie importante et une faculté très impressionnante à éliminer ses adversaires, l’ancien Rennais n’a marqué qu’un seul but depuis le début de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Il compense heureusement avec beaucoup de passes décisives (13) mais cela ne suffit pas selon Julien Stéphan. Ancien entraîneur d’Ousmane Dembélé à Rennes, le coach breton estime qu’avec un peu plus d’efficacité, le n°10 du PSG aurait le niveau pour être Ballon d’Or. « Quand on m'interroge sur Ousmane, on me parle toujours de ses défauts. Je réponds toujours sur ses qualités. Je trouve que c'est un joueur hors-norme. Dans le déséquilibre, le dribble, la faculté à créer des espaces, c'est un joueur exceptionnel » analysé Julien Stéphan après la rencontre entre Rennes et le PSG au sujet d'Ousmane Dembélé avant de poursuivre avec des termes très élogieux.

Julien Stéphan très élogieux sur Ousmane Dembélé

« S'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d'or aujourd'hui, c'est vrai. Je vois un joueur hors-norme dans des qualités très fortes, qui viennent s'associer à celles d'un autre joueur hors-norme, qui a d'autres qualités de finition (Mbappé). C'est pour cela qu'ils sont aussi redoutables dans le domaine offensif. Ils ont un finisseur de top niveau et un autre qui déséquilibre de manière exceptionnelle » a analysé Julien Stéphan, qui aimerait sans doute voir Ousmane Dembélé plus efficace afin d’avoir un second joueur français de classe internationale dans le secteur offensif en plus de Kylian Mbappé. L’ailier droit du PSG, repositionné en tant que meneur de jeu par Luis Enrique, sait ce qu’il a à corriger pour s’améliorer et devenir encore plus fort.