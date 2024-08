PSG ‍: Osimhen menace de faire exploser Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a prouvé contre Montpellier sa puissance de feu offensive, mais la signature d'un vrai numéro 9 est toujours possible avant la fin du mercato. Victor Osimhen pose cependant un vrai problème.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne semblent plus réellement s'inquiéter des effets du départ de Kylian Mbappé, puisqu'en l'espace de deux matchs, les champions de France ont marqué dix buts. Et cela alors que Gonçalo Ramos, censé être le successeur du joueur madrilène, est blessé pour plusieurs mois. Il n'empêche, depuis que l'on sait que Romelu Lukaku va signer à Naples, l'avenir de Victor Osimhen est inévitablement lié au PSG. D'ailleurs, ce samedi encore, la presse sportive italienne affirme qu'Aurelio de Laurentiis pense que Nasser Al-Khelaifi lui fera une offre de dernière minute, et probablement au rabais pour son buteur en toute fin de mercato. Une version que ne partage pas du tout Daniel Riolo. Le journaliste de RMC estime même que si le Paris Saint-Germain fonce sur le dossier Osimhen, alors le club de la capitale pourrait se mettre en danger. Et notre confrère d'en dire plus.

🗣️ @DanielRiolo : "Si Osimhen vient à Paris, c'est que ce club ne fonctionne pas comme il le devrait. Ca ne serait ni le choix de Campos, ni le choix d'Enrique." #RMCLive pic.twitter.com/fsLoiuxdXv — After Foot RMC (@AfterRMC) August 23, 2024

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a en effet été interrogé sur les probabilités que Victor Osimhen signe au PSG d'ici à la toute fin du mercato d'été. Et sa réponse a été claire sur ce thème. « Depuis deux semaines j’entendais dire que Lookman allait venir et très vite j’ai dit qu’il n’allait pas venir. Honnêtement, si Osimhen vient au PSG d’ici le 31 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas et ça voudra aussi dire que le PSG ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Victor Osimhen ne sera pas le choix de Luis Campos et pas celui de Luis Enrique non plus. Et peut-être encore moins celui de Luis Enrique », prévient l'éditorialiste de RMC, qui pense que seul Nasser Al-Khelaifi pourrait vouloir faire signer l'attaquant de Naples sur un coup de tête sans même tenir compte de l'avis de son conseiller sportif, et encore pire de son entraîneur.

Al-Khelaifi se prend pour le patron du mercato

Ce n'est pas la première fois que le président du PSG est soupçonné de vouloir gérer lui-même le mercato de son club, mais Luis Enrique, qui n'est pas du genre à avaler des couleuvres pourrait très mal le prendre au moment où l'on évoque la prolongation de contrat de l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. La dernière semaine de ce mercato estival 2024 s'annonce donc passionnante du côté du Parc des Princes, même si les résultats sportifs ont rassuré pas mal de monde sur la capacité des champions de France de conserver leur couronne.