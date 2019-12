PSG : Onana à Paris, il balaie l’improbable rumeur

Dans : PSG.

Auteur d’une saison 2018-2019 exceptionnelle sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, André Onana est attentivement observé par les plus grands clubs européens.

Il n’y a pas si longtemps, le nom de l’international camerounais a notamment été associé au Paris Saint-Germain, malgré le recrutement de Keylor Navas en provenance du Real Madrid cet été. Toujours à l’affût pour recruter les meilleurs joueurs à chaque poste, le club de la capitale pourrait-il passer à l’offensive dès l’été prochain dans le dossier du gardien de l’Ajax ? Interrogé par Onze-Mondial, André Onana a balayé lui-même cette rumeur, laquelle n’a aucun sens à ses yeux.

« Ils sont super bien le PSG ! Ils ont Navas qui est un excellent gardien, ils ont aussi Rico, qui est un très bon gardien espagnol que je connais. Ils ont aussi Alphonse Areola qui est prêté au Real Madrid. Je pense que cette situation est très bien pour eux de ce côté-là. Moi je suis à l’Ajax, je suis tranquille et le temps nous dira » a commenté André Onana, lequel n’a visiblement pas dans l’esprit un transfert au Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Et il vaut mieux, le club de la capitale ayant enfin trouvé son équilibre avec Keylor Navas en n°1 et Sergio Rico en n°2. D’autant que, comme rappelé par le portier de l’Ajax, Alphonse Areola n’est que prêté par le PSG au Real Madrid et effectuera donc logiquement son retour l’été prochain.