PSG : « On gagne ensemble, on perd ensemble », Diarra fait front

Lassana Diarra, milieu du PSG, après la victoire contre Strasbourg (5-2) : « C’est sûr qu’il fallait évacuer cette défaite. On a fait un très bon match, on gagne à la maison. C’est de bon augure pour la suite. Le message il est simple, on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd’hui, le PSG c’est un club qui a de l’expérience. Le match retour contre le Real Madrid, on va le préparer comme il le faut. Aujourd’hui, cela nous tenait à cœur de gagner, de revenir dans une dynamique de victoire. Il y a encore d’autres matchs avant de penser au retour. Mais on sera présent au match retour. On sait ce qui s’est passé à l’aller, et on sait ce que l’on doit faire au retour. L’équipe toujours derrière le coach ? Tout le monde est derrière le coach, le club... Je suis à la disposition du coach, je travaille, j’essaye de retrouver mes sensations. J’ai très bien été accueilli. C’est toujours plus simple de revenir dans son pays, dans sa ville, et au PSG », a-t-il lancé sur Canal+.