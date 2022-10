PSG : OM ou pas, Lionel Messi ne forcera pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours touché au mollet, Lionel Messi n'a pas repris l'entrainement collectif à 48 heures du Classique face à l'OM. Le joueur du PSG ne prendra absolument aucun risque à l'approche de la Coupe du monde.

Dimanche, la Ligue 1 se paye un match phare pour terminer la 11e journée de championnat. Le PSG recevra l’OM pour une rencontre qui fait forcément saliver. Rarement le Classique de notre championnat aura opposé deux équipes en lutte pour la première place, même si la saison vient tout juste de passer son premier quart. Du côté parisien, on connait déjà l’identité des premiers absents. Alors que les Marseillais seront forcément très remontés, Christophe Galtier devra faire sans Sergio Ramos, suspendu, et sans Presnel Kimpembe, blessé. Ce sera aussi sans Nuno Mendes et Renato Sanches ne devrait pas être de la partie également. Une autre incertitude plane, avec la présence ou non de Lionel Messi. Touché contre le Benfica Lisbonne lors du match aller, l’Argentin n’a pas retrouvé les terrains. Sa douleur au mollet ne débouchait sur aucune inquiétude il y a une semaine de cela, avec des sensations rassurantes.

Messi surveille son mollet avant la Coupe du monde

Mais comme souvent avec le Paris SG, cette posture optimiste s’est estompée et Messi vient de manquer deux matchs consécutifs. Le numéro 30 n’est désormais plus le joueur le plus utilisé par son entraineur depuis le début de la saison. Et pour ne rien arranger, l’ancien du FC Barcelone sait très bien que cela ne vaut pas le coup de forcer pour aggraver une blessure au mollet qui peut toujours être longue à soigner en cas de reprise trop tôt. Ainsi, son entourage a, selon L’Equipe, fait savoir qu’il ne prendrait aucun risque, et le fait que ce soit l’OM en face ce dimanche ne change absolument pas la donne. Le septuple Ballon d’Or n’accord forcément pas la même importance que les supporters au classique, et sa priorité va clairement à sa santé et sa forme physique. A un gros mois de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi est comme beaucoup de footballeurs internationaux, et ne compte pas compromettre ce rendez-vous installé pour l’occasion au cœur de la saison.