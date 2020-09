PSG-OM : Neymar et Alvaro au coeur d'un accord secret ?

Dans : PSG, OM.

Sponsor commun de Neymar et de l'Olympique de Marseille, Puma tente de calmer le jeu suite aux récents incidents de PSG-OM affirme la presse espagnole.

L’affaire qui oppose Neymar à Alvaro Gonzalez intéresse énormément en Espagne, où l’on ne rate jamais une occasion d’allumer la star brésilienne du PSG qui a eu l’outrecuidance de quitter le Barça pour rejoindre Paris en 2017. Et la dernière affaire en date, à savoir les insultes racistes supposées d’Alvaro Gonzalez, et celles également supposées de Neymar, font évidemment du bruit, car face à l’attaquant parisien on trouve un joueur espagnol. Ce samedi, AS affirme que du côté de chez Puma, qui a lâché une montagne d’or afin de devenir l’équipementier personnel de Neymar, et qui équipe également l’Olympique de Marseille, on veut que les deux joueurs fassent profil bas et que les deux camps s’entendent avant le passage devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, mercredi prochain afin que la punition éventuelle soit la plus légère possible pour le Brésilien.

« La société allemande a fait de Neymar le sportif mieux payé du monde, dépassant de 13ME le contrat qu'il avait auparavant avec Nike. Si Neymar est sanctionné, Puma subirait une détérioration importante de son image en raison des insultes racistes et homophobes de son porte-drapeau », explique Andres Onrubia, journaliste du quotidien sportif espagnol, qui affirme que les dirigeants de l’équipementier négocient avec les deux joueurs, et notamment le défenseur espagnol de l'OM. Reste que ce beau scénario signé AS se heurte à la réalité, à savoir que la Ligue de Football Professionnel a désormais des images en sa possession, et que même si Neymar et Alavaro Gonzalez finissent par « s’entendre », une sanction tombera si des propos racistes ont été tenus par les deux footballeurs.