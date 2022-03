Messi reste, Neymar viré, le PSG ne rigole plus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Hué la semaine passée par les supporters du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'est pas du genre à baisser les yeux. Le septuple Ballon d'Or ne se cachera pas et il va assumer tout cela comme un grand. Pour Neymar, c'est plus dur.

La planète football s’est déchirée depuis dimanche dernier, et l’accueil réservé par les fans du PSG à Lionel Messi et Neymar, quelques jours seulement après l’élimination du club de la capitale face au Real Madrid. Pour certains journalistes, il était totalement scandaleux qu’un joueur tel que Messi puisse ainsi être conspué, alors même qu’il n’était pas vraiment le seul coupable du naufrage vécu à Santiago-Bernabeu. Pour d’autres, l’ancien joueur du FC Barcelone payait surtout pour être le symbole de tout ce que le Qatar avait raté depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011. Ce qui est certain, c’est que la scène a fait le tour de l’Europe, et notamment les images de l’épouse de Leo Messi, visiblement touchée d’entendre les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de son mari. Tout cela pouvait donc annoncer des jours très compliqués entre la star argentine, qui a encore un an de contrat avec le club de Nasser Al-Khelafi, et les dirigeants parisiens.

Lionel Messi veut gagner des titres avec le PSG

Cependant, selon Marca, il n’y a eu aucune prise de tête entre le PSG et Doha suite au match contre Bordeaux, car tout est très clair entre les deux parties. L’Emir souhaite toujours que Lionel Messi soit au cœur du projet parisien, et ce dernier a lui toujours l’intention de faire gagner sa première Ligue des champions au club français. Et l’avenir de Kylian Mbappé pourrait « faciliter les choses » si l’on en croit le média sportif espagnol. En effet, pour Juan Castro, journaliste pour Marca, la Pulga est convaincue qu’une fois que Kylian Mbappé sera parti, il pourra lâcher un peu le rôle de meneur de jeu qui lui a attribué Mauricio Pochettino, et revenir à un poste plus offensif et surtout plus décisif. D’autre part, Leo Messi est réellement « excité » à l’idée de gagner la C1 sous le maillot du PSG, et même d’ajouter d’autres trophées à un palmarès pour l’instant uniquement composé de titres gagnés avec le Barça et l'Argentine bien sûr. Enfin, alors que le Mondial au Qatar se profile, le joueur de 35 ans sait que pour arriver en forme avec l’Argentine à Doha, il a besoin de stabilité.

Dans la tête de Lionel Messi, les choses sont donc très claires, sifflets des supporters ou pas, il sera toujours un footballeur du Paris Saint-Germain la saison prochaine et son contrat sera donc respecté. Une décision dont Nasser Al-Khelaifi n’a jamais doutée, car si le président du PSG est prêt à écouter toutes les offres pour Neymar, il a fermé la porte à un départ du septuple Ballon d’Or. Cela tombe bien, car contrairement aux rumeurs, le FC Barcelone n’a nullement l’intention de faire revenir sa légende. Concernant Neymar, pour l’instant, même si un intérêt de Newcastle a été évoqué, NAK n'a rien vu venir, l’idée d’un prêt avec option d’achat n’étant à priori plus repoussée par la direction du club parisien. Et ce ne sont pas les propos de Neymar, qui affirme avoir tout donné pour être là contre le Real Madrid, qui changent la donne.

En Espagne, on est en effet persuadé que le joueur brésilien a dépassé les bornes et que du côté du Paris Saint-Germain, on a du mal à croire à cette version des faits, à savoir que Neymar a eu un comportement exemplaire dans la préparation invisible. Le PSG doit cependant se heurter à la réalité d'un contrat prolongé l'an dernier jusqu'en 2025 avec un salaire colossal qu'aucun club ne peut prendre en charge. En ouvrant la porte à un prêt, Nasser Al-Khelaifi pourrait cependant faciliter les choses, même s'il semble compliqué de trouver un grand d'Europe qui voudra prendre le risque de faire signer Neymar.