PSG-OM : Le Graët n'a rien compris, Maracineanu lui explique lentement

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Confiant publiquement qu’elle avait été « horrifiée » par les chants insultants et homophobes entendus au Parc des Princes lors de PSG-OM, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a provoqué une énorme vague de réactions. De nombreux fans de football ont regretté les propos tenus par l’ancienne nageuse. Noël Le Graët aussi, le président de la Fédération Française de Football ayant déploré que l’on tape ainsi sur le football, alors que ce n'est pas mieux dans d'autres sports et dans la société en général. Sur l’antenne de RMC Sport, la ministre des Sports a répondu au patron de la FFF.

« On est tous d’accord pour dire qu’il ne faut pas que ça arrive et qu’il ne faut pas entende de tels chants parce qu’on a envie d’emmener nos enfants viennent au stade. (…) Ce n’est pas acceptable mais le problème, c’est qu’ils ne savent pas comment faire. Il va falloir réfléchir ensemble à comment faire. Ma méconnaissance du football dont Le Graët a parlé ? Je n’ai aucun souci avec ça. Bien sûr que je n’allais pas au stade autant que j’allais à la piscine mais eux y étaient dans les stades. Je ne me suis pas sentie agressée » a-t-elle conclue. Reste maintenant à savoir ce que mettront en place les autorités pour lutter contre les chants insultants et homophobes dans les stades…