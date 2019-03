PSG-OM : La ministre réussit un exploit, les Ultras français rigolent tous !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Après ses propos matinaux sur RMC, suite à sa présence au Parc des Princes pour PSG-OM, match qui l'a fait bondir suite à quelques chants des Ultras parisiens, la ministre des sports a remis le couvert via Twitter. Cette fois, Roxana Maracineanu, qui veut que la LFP dégaine des sanctions, a été un peu plus précise. « On peut chanter à tue tête dans un stade et il n'y a rien de plus fort que d'encourager son équipe, mais certaines pratiques dans trop de stades sont inacceptables parce que dégradantes et haineuses. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades ? », a expliqué la ministre, qui très clairement, et sans aucune méchanceté, n'avait jamais assisté à un match de football en Ligue 1.

Mais quoi qu'on en dise, celle qui a été championne du monde de natation a réussi un challenge, mettre d'accord la totalité des Ultras français. Et pas que les Ultras, puisque des footballeurs ont également réagi à cette sortie de la ministre. « Je veux des sanctions contre les supporters qui m’ont insulté, jeté des oranges, portables, piles, de la merde ( oui vous avez bien lu ) insulter ma maman, ma femme ...ect ... non je déconne c’était un moment de partage et de délire. C’est ça les stades aussi », a ainsi lancé Jérémie Janot, l'ancien gardien de but de l'AS Saint-Etienne.