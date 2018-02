PSG-OM : Denis Balbir crie (presque) à l'injustice avant le Classique

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Le choc de dimanche soir entre le PSG et l’OM est très attendu. Il faut dire que ces dernières saisons, le club phocéen s’est rarement présenté au Parc des Princes dans la peau d’un solide 3e de Ligue 1, en pleine forme et en totale confiance. Néanmoins, l’exploit sera difficile pour les hommes de Rudi Garcia, qui auront joué à Braga trois jours auparavant. De son côté, le PSG aura (pour une fois) bénéficié d’une semaine complète de récupération. Une petite injustice selon Denis Balbir, le commentateur de l’Europa League sur W9. Selon lui, le PSG et Marseille ne sont « pas logés à la même enseigne » lors de leur préparation, ce qui fausse forcément la donne.

« Pour moi, le PSG et l’OM ne sont pas logés à la même enseigne lors de leurs préparations respectives du Classique de dimanche soir. Fort heureusement pour les Marseillais, ils sont déjà pratiquement qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Mais, pour avoir un peu discuté lundi matin le staff olympien, je sais qu’ils ne rentrent du Portugal que vendredi matin et iront à Paris seulement le jour du match. Rudi Garcia veut permettre aux joueurs de se ressourcer un peu à domicile avant le plateau copieux qui les attend dans les prochains jours. Je crains quand même que le Classique ne se joue sur la récupération » a expliqué le chroniqueur sur But Football Club avant d’émettre quelques doutes sur la forme actuelle du PSG.

« Maintenant, du côté de Paris, cela ne respire pas non plus la grande sérénité depuis la défaite à Bernabeu mercredi dernier. Bien sûr le PSG a fait le spectacle mais elle s’est quand même fait un peu peur défensivement contre Strasbourg (5-2). Oui, cette équipe marque des buts magnifiques, oui Neymar et Cavani peuvent régaler mais ce serait bien que le PSG parvienne à transposer ses qualités et le réalisme entrevus contre les Alsaciens face à un adversaire d’une autre stature. Jusqu’à présent, quand le niveau s’est élevé, comme à Munich, à Marseille, à Lyon ou à Madrid, ce ne fut pas le cas » s’inquiète le journaliste, totalement indécis quant au résultat final de ce classique du championnat de France entre Marseille et Paris. C’est d’ailleurs précisément pour cela que cette rencontre excite tant les observateurs de la Ligue 1…