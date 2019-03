PSG-OL : Cet entraineur bluffe l'homme qui murmure à l'oreille d'Aulas

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel fait l’unanimité auprès de ses joueurs. Contrairement à Unai Emery, le technicien allemand a réussi à trouver le bon dosage entre proximité et rigueur avec ses troupes. Résultat : tout le groupe adhère au discours de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, y compris Kylian Mbappé et Neymar, les deux grandes stars du vestiaire. Interrogé par France Football, Gérard Houllier a confié qu’il était admiratif du management de Thomas Tuchel, car ce qu’il fait n’est assurément pas à la portée de tout le monde.

« Les jeunes sont plus impatients, plus individualistes, plus vite autodéterminés. En même temps, ils aiment aussi être responsabilisés et travailler sur un projet collectif. J’ai l’impression qu’à Paris, Tuchel a su trouver le ton juste et la bonne distance cette saison avec Neymar et Mbappé. À partir de là, ses stars arrivent à jouer ensemble dans le système qu’il veut » a confié l'ancien sélectionneur français désormais conseiller du président Aulas à Lyon, visiblement très fan de la méthode Thomas Tuchel. Ce n’est pas le seul, même si le boss du sportif à Paris a essuyé les premières critiques de certains observateurs après la défaite du PSG en Ligue des Champions face à Manchester United.